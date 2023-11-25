Воїн мав позивний "Митник", був підполковником Митної Служби (Радник 2 рангу). Коли прийшов час, він без вагань вирушив на війну. Воював на найзапекліших ділянках фронту.

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Після поранення знову повернувся на фронт

У Львівській митниці повідомили, що Михайло Угринюк з 1996 року працював у митних органах. Згодом був мобілізований до лав ЗСУ. Воював у складі 24-ї ОМБр імені короля Данила, а в березні 2023 року став бійцем Legio V та 14 Окремого полку ЗСУ.

Михайло – найсміливіший з усіх, кого я знав. Він любив життя, був дуже щирим – душею компанії, обожнював своїх трьох онуків, шанував родину, допомагав друзям, про себе взагалі мало думав,

– розповів один із його колег.

Син воїна Михайло Угринюк написав, що на війні його батько зазнав поранення, але згодом повернувся на фронт. Свій останній бій він прийняв під Авдіївкою.

"Приклад для кожного з нас, яким має бути Воїн Честі, Лицар Війська Українського та Націоналіст. Світла, чесна та шляхетна Людина. До Тебе приходили за порадою та розрадою, бо для кожного Ти – беззаперечний авторитет, строгий наставник та добрий Друг", – додав Михайло Угринюк.

У Кутській селищній раді наголосили, що війна забирає найкращих людей, а відважний боєць віддав своє життя за те, щоб всі ми могли жити в мирі.

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Втрати України на війні