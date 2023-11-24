В Анатолія залишилася дружина, двоє дітей, матір і три сестри. Церемонія прощання із захисником відбудеться у місті Тернопіль.

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Віддав найцінніше – життя

Анатолій Королівський родом із села Воробіївка, що у Тернопільській області. Тут минули дитячі, шкільні та юнацькі роки захисника. Освіту отримав у Тернополі, там і працював. Згодом одружився й мав багато планів на майбутнє, втім, повномасштабна війна внесла свої корективи.

5 вересня 2022 року Анатолій отримав повістку й став на захист України. Він служив у Житомирі, а також проходив навчання у Великій Британії. На жаль, воїн загинув 3 листопада 2022 року, виконуючи бойове завдання.

Знову нас покидають найкращі патріоти країни, які віддають за неї найцінніше – власне життя. Біль втрати невимовний і непоправний. Висловлюємо співчуття родині, близьким захисника України. Хай Господь укріпить вас та дасть силу пережити важку втрату. Вічна пам'ять Герою!

– висловили співчуття у громаді.



У боях за Україну загинув Анатолій Королівський

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя! Світла пам'ять

Трагічні втрати України у війні