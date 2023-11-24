У Анатолия осталась жена, двое детей, мать и три сестры. Церемония прощания с защитником состоится в Тернополе.

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Отдал самое ценное – жизнь

Анатолий Королевский родом из села Воробиевка Тернопольской области. Здесь прошли детские, школьные и юношеские годы защитника. Образование получил в Тернополе, там и работал. Впоследствии женился и имел много планов на будущее, но полномасштабная война внесла свои коррективы.

5 сентября 2022 года Анатолий получил повестку и встал на защиту Украины. Он служил в Житомире, а также проходил обучение в Великобритании. К сожалению, воин погиб 3 ноября 2022 года, выполняя боевое задание.

Снова нас покидают лучшие патриоты страны, которые отдают за нее самое ценное – собственную жизнь. Боль утраты невыразима и невосполнима. Выражаем соболезнование семье, близким защитника Украины. Пусть Господь укрепит вас и даст силу пережить тяжелую потерю. Вечная память Герою!

– выразили соболезнования в общине.



В боях за Украину погиб Анатолий Королевский

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким Героя! Светлая память

Трагические потери Украины в войне