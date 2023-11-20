Защитник скончался в больнице в Черкассах, где проходил лечение после полученных ранений на войне. Это произошло 16 ноября 2023 года.
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Тимофей Ляшенко погиб в борьбе против оккупантов
Городской голова города Бровары в Киевской области Игорь Сапожко рассказал, что Ляшенко был старшим солдатом и старшим водителем пулеметного взвода стрелкового батальона.
Военный, борясь за независимость Украины, получил ранения на фронте, после чего его доставили в медицинское учреждение в городе Черкассы. К сожалению, жизнь военного оборвалась из-за значительных травм, которые он получил.
Искренние соболезнования родным и близким Тимофея Александровича… Вечная память Защитнику!
– написал Сапожко.
Тимофей Ляшенко погиб от ранений на фронте / Фото из телеграм-канала Игоря Сапожко
Мэр Броваров также рассказал, что отпевание и захоронение военного состоится 20 ноября, в 11:30 на Аллее славы на кладбище в городе.
Тяжелые потери Украины на фронте
- Во Львовской национальной опере 20 ноября сообщили, что на Херсонском направлении погиб работник отдела снабжения и материального обеспечения Ярослав Миколив. У погибшего воина осталась жена и двое детей.
- На фронте также погиб и молодой полицейский из Киевской области Ярослав Яроцкий. До своей гибели мужчина воевал в Луганской области, до этого служил более шести лет во внутренних органах. К моменту смерти ему было всего 25 лет.
- В борьбе против российских захватчиков положил жизнь и 18-летний воин Дмитрий Яременко. Он родился в Мариуполе, однако впоследствии присоединился к рядам ВСУ и ушел на фронт. Парень воевал на Северодонецком направлении.