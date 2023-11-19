Вскоре защитника Ярослава Яроцкого проведут в последний путь.

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Что известно о Ярославе Яроцком

Ярослав Яроцкий являлся специалистом-криминалистом сектора криминалистического обеспечения следственного отдела Бориспольского управления полиции Киевской области. Ярослав служил в органах внутренних дел около 6 лет.

Мужчина присоединился к рядам ВСУ в сентябре 2023 года и, к сожалению, 14 ноября загнул в Луганской области. Молодому Герою навсегда останется 25 лет.

Полиция Киевщины выражает соболезнования семье погибшего Ярослава Яроцкого. 14 ноября в Луганской области погиб бывший старший лейтенант полиции Ярослав Яроцкий, специалист-криминалист сектора криминалистического обеспечения следственного отдела Бориспольского управления полиции Киевщины. Ярослав отдал службе в органах внутренних дел почти 6 лет жизни, работал добросовестно и преданно,

– сообщили в полиции.

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20 ноября состоится прощание с Героем

Церемония прощания с Ярославом Яроцким состоится 20 ноября в 11:00 на Кнышевом мемориальном парковом комплексе. Похоронят защитника на Рогозовском кладбище (город Борисполь).

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным Ярослава Яроцкого. Слава Герою.