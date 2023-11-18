Известно, что родился Дмитрий Яременко в Мариуполе. В начале полномасштабного вторжения он вместе со своими родными перебрался в Винницу. Там парень получал высшее образование.

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Погиб в бою в Луганской области

Дмитрий пошел защищать Украину, когда ему едва исполнилось 18 лет. А свою жизнь за страну он отдал, выполняя боевое задание на Северодонецком направлении.

Трагическое известие сделали в его вузе – Винницком государственном педагогическом университете имени Михаила Коцюбинского. Он учился на втором курсе на факультете журналистики.

Украина теряет лучших... Погиб в борьбе с российскими захватчиками наш второкурсник-журналист Дмитрий Яременко. 18 лет – возраст, чтобы жить, любить и творить. Навсегда в сердцах. Вечная слава Герою!

– говорится в сообщении.



Дмитрий Яременко погиб в Луганской области / Фото ВГПУ

В университете упоминают, что Дмитрий был невероятно храбр, смел, а также принципиален. Одногруппники и преподаватели знали его как надежного и отзывчивого друга, ответственного, талантливого, эрудированного студента, а также патриота родной Украины.

Редакция 24 Канала выражает глубокие соболезнования родным и близким защитника. Низкий поклон и почет Герою Украины!

Накануне мы рассказывали о земляке Дмитрия Яременко, тоже отдавшем свою жизнь за Украину. Ему было 23 года, когда он принял свое последнее сражение за независимость нашего государства.

Погиб боец с позывным "Броник"

Речь идет о младшем сержанте Данииле Сычеве, у которого позывной "Броник". Ему было всего 23 года, когда он погиб за Украину.

Когда Россия вторглась в Украину, парень мужественно стал защищать родное государство в составе Войск территориальной обороны. Он чудом вырвался от оккупантов и перебрался в Запорожье, где записался в ряды ВСУ.

В течение всей службы он храбро защищал Украину. Сначала в составе Мариупольского и Бахмутского батальонов ТРО, а в конце июля он перешел в 3 штурмовую бригаду.

Погиб он 12 сентября 2023 года на Андреевском направлении. Он был одним из тех, благодаря кому удалось освободить населенный пункт от российских захватчиков.