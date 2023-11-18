Відомо, що народився Дмитро Яременко у Маріуполі. На початку повномасштабного вторгнення він разом зі своїми рідними перебралися до Вінниці. Там хлопець здобував вищу освіту.

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Загинув у бою на Луганщині

Дмитро пішов боронити Україну, коли йому ледь виповнилося 18 років. А своє життя за країну він віддав, виконуючи бойове завдання на Сєвєродонецькому напрямку.

Трагічну звістку сповістили в його виші – Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла Коцюбинського. Він навчався на другому курсі на факультеті журналістики.

Україна втрачає найкращих... Загинув у боротьбі з російськими загарбниками наш другокурсник-журналіст Дмитро Яременко. 18 років – вік, щоб жити, любити і творити. Назавжди у серцях. Вічна слава Герою!

– йдеться у повідомленні.



Дмитро Яременко загинув на Луганщині / Фото ВДПУ

В університеті згадують, що Дмитро був неймовірно хоробрим, сміливим, а також принциповим. Одногрупники та викладачі знали його як надійного та чуйного друга, відповідального, талановитого, ерудованого студента, а також патріота рідної України.

Редакція 24 Каналу висловлює глибокі співчуття рідним і близьким захисника. Низький уклін і шана Герою України!

Напередодні ми розповідали про земляка Дмитра Яременка, котрий теж віддав своє життя за Україну. Йому було 23 роки, коли він прийняв свій останній бій за незалежність нашої держави.

Загинув боєць з позивним "Бронік"

Йдеться про молодшого сержанта Даниїла Сичова, у котрого позивний "Бронік". Йому було лише 23 роки, коли він загинув за Україну.

Коли Росія вторглася в Україну, хлопець мужньо став боронити рідну державу у складі Військ територіальної оборони. Він дивом вирвався від окупантів і перебрався до Запоріжжя, де записався до лав ЗСУ.

Упродовж усієї служби він хоробро боронив Україну. Спочатку у складі Маріупольського та Бахмутського батальйонів ТРО, а наприкінці липня він перейшов до 3 штурмової бригади.

Загинув він 12 вересня 2023 року на Андріївському напрямку. Він був один із тих, завдяки кому вдалося звільнити населений пункт від російських загарбників.