На момент загибелі захиснику було лише 23 роки. Сам він був родом із Маріуполя і став на захист держави у перші дні вторгнення Росії.

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"Бронік" загинув на фронті під час бойового завдання

Даниїл розпочав свій шлях у початковій школі №14 у Маріуполі. Шукаючи подальших можливостей, він згодом переїхав до Боярки на Київщині, де успішно закінчив середню освіту. Після закінчення навчання Даниїл повернувся до рідного міста Маріуполь і здобув вищу освіту в Маріупольському державному гуманітарному університеті.

Після закінчення університету Даниїл почав працювати баристою, одночасно виношуючи свої мрії відкрити власну кав’ярню. Поряд зі своїми підприємницькими прагненнями, він також знайшов розраду в царинах фотографії та письма, що дозволило його творчій стороні процвітати.

Між тим, батько Даниїла багато років свого життя присвятив заводу "Азовсталь", і хлопець прагнув піти його стопами до початку війни.



"Бронік" загинув на війні проти окупантів / Фото з фейсбуку Володимира Сичова

Але все змінилося, коли Росія почала повномасштабну агресію проти України. Не вагаючись, він мужньо став на захист Батьківщини у складі Військ територіальної оборони. Дивом вирвавшись від загарбників, Даніїл знайшов притулок на Запоріжжі й швидко записався до лав Збройних сил.

Протягом усієї служби він відважно захищав Україну, спочатку у складі Маріупольського та Бахмутського батальйонів ТРО. Наприкінці липня він перейшов до 3 штурмової бригади.

Військовий загинув 12 вересня 2023 року на Андріївському напрямку на Сході України. Військовий був одним із тих захисників, завдяки якому населений пункт звільнили від окупації.

Останню шану військовому віддали у Житомирі, місті, яке стало рідним для нього та його родини, що бігла від російської окупації.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

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