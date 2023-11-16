Про втрату повідомила пресслужба Канівської міської ради. Герою Іщенку було 44 роки. Він служив старшим сержантом, командиром танка танкового взводу у 1-ій окремій Сіверській бригаді.
Зверніть увагу Від ворожого уламка загинув український шахіст з Одещини Сергій Мазуров
Клята війна продовжує приносити нестерпний біль і горе у нашу громаду. Маємо ще одну страшну звістку з фронту.
До лав небесного війська став кавалер ордена "Золотий хрест" від Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, 44-річний канівець Леонід Іщенко,
– мовиться у повідомленні.
Герой загинув 10 листопада 2023 року у боях на Донеччині. Він до останнього подиху захищав Україну від російських окупантів.
Героя поховають 16 листопада на кладовищі мікрорайону Костянець. Українців попередили, що церемонія прощання розпочнеться орієнтовно о 11:00, біля культурного центру "Шевченко Hub".
На війні загинув призер чемпіонату України з хокею
Захищаючи Україну від російських окупантів загинув Олексій Логінов – призер чемпіонату України з хокею. Герою було лише 23 роки. Він був єдиною дитиною в сім'ї.