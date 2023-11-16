О потере сообщила пресс-служба Каневского городского совета. Герою Ищенко было 44 года. Он служил старшим сержантом, командиром танка танкового взвода в 1-й отдельной Северской бригаде.
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Проклятая война продолжает приносить нестерпимую боль и горе в нашу общину. Есть еще одно страшное известие с фронта.
В ряды небесного войска стал кавалер ордена "Золотой крест" от Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Валерия Залужного, 44-летний каневец Леонид Ищенко,
– говорится в сообщении.
Герой погиб 10 ноября 2023 года в боях Донецкой области. Он до последнего вздоха защищал Украину от российских окупантов.
Героя похоронят 16 ноября на кладбище микрорайона Костянец. Украинцев предупредили, что церемония прощания начнется ориентировочно в 11:00 у культурного центра "Шевченко Hub".
На войне погиб призер чемпионата Украины по хоккею
Защищая Украину от российских окупантов погиб Алексей Логинов – призер чемпионата Украины по хоккею. Герою было всего 23 года. Он был единственным ребёнком в семье.