На момент полномасштабного вторжения Николаю было всего 20 лет, у него не было никакого армейского опыта или опыта пользования оружием. Однако для себя он понял, что не сможет просто отсидеться и должен защитить свое государство. В откровенном разговоре с 24 Каналом Николай Чеботарь рассказал о своем первом боевом опыте, тяжелых боях за Бахмут и наступлении оккупантов на Лимано-Купянском направлении.

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О первом боевом опыте

После возвращения на Родину Николай сразу пошел в терроборону, но из-за отсутствия армейского опыта парню сказали подождать второй волны мобилизации. Однако он не смог ждать, поэтому ушел на фронт добровольцем. А родители парня узнали о его службе только через неделю.

У меня не было никакого армейского опыта. Думал, что в первый месяц для меня может все закончиться, но сознавал все риски и мчался туда,

– рассказал военный.

Откровенный разговор с военным о фронте: смотрите видео

Первый свой обстрел боец вспомнил, как "очень интересный". Так, как только его подразделение заехало на точку переброски, враг накрыл их огнем. Обстрел оккупантов длился около 6 часов, и военным пришлось на время спуститься в подвал. Впрочем, над самым подвалом остался боекомплект – мины, снаряды. Это была лишь иллюзия безопасности.

Ожесточенная борьба за Красногоровку

За это время Николай был в разных точках фронта, в частности, сначала в Дроновке, Марьинке и Красногоровке Донецкой области. Бои за Красногоровку отразились в памяти военного. Российские оккупанты выжигали все фосфорными снарядами и нагло надвигались живой силой.



Россияне беспощадно засыпали фосфором Красногоровку / Скриншот с видео

"Делаем очередной перекат на позицию, слышим "выход" "Града" и сразу сыпется фосфор. Понимаем, что это за нами, и я кричу, чтобы все бежали в лес. Мы выпрыгиваем из машины и бежим в лесополосу. И фосфор начал сыпаться за 20 метров от машины", – поделился боец.

Бахмут и потеря лучших друзей в боях за город

"Буйвол" был под Бахмутом в разгар боев за город. Он вспоминает это время с невыразимой болью, ведь потерял там трех лучших друзей.

"Бахмут – это просто жесткое место было. Так профессионально по мне еще не били, как там", – заметил военный.

По его словам, в ходе одного из боев позиции украинских военных сдали гражданские. Россияне накрывали обстрелами защитников. В результате вражеской атаки ранения получил командир, а четверо собратьев военного погибли.



Украинские защитники отрабатывают по россиянам / Фото иллюстративное, Генштаб ВСУ

Несмотря на боль от потери, бойцам надо было работать, поэтому они выехали на позиции, где могли доставать по Бахмуту. Но и там враг накрывал их обстрелами, которые длились несколько часов.

Когда обстрел идет наш, я люблю это на видео снимать. Но в тот момент это было так близко. Лежишь, думаешь: "Ой, неужели это конец?". Тогда вообще было не до видео. Беру телефон, думаю, напишу жене: "У тебя такая хорошая улыбка, сейчас ее максимально не хватает". Через пол часа заканчивается обстрел. Приподнимаюсь, думаю: "Значит, не сегодня",

– вспомнил "Буйвол".

Подразделение разбили на Лимано-Купянском направлении

Летом россияне активизировали наступление на Лимано-Купянском направлении. Николай в это время находился там, но не долго – их врагу удалось разбить. В этих боях парень потерял знакомых из пехоты.

"Нас тогда очень быстро находили, потому что у нас был небольшой спектр возможностей, откуда могли работать. Обычно это было поле, а там очень легко найти миномет", – рассказал минометчик.

Он вспомнил также эпизод во время боев на Лимано-Купянском направлении, когда его и собратьев спас неразрыв российского снаряда. Ведь прилетел он в 10 метрах от машины. И если бы разорвался, то в лучшем случае военные отделались бы только травмами.

Как выглядит быт военных

У каждого военного есть своя задача: кто-то стоит на позиции, кто-то готовит есть, кто-то ждет команду к бою. Обычно так и проходит ротация бойцов: заехали, сказали – в бой, отработали по врагу, вернулись.

За это время уже привык спать под обстрелами. Часто было такое, что утром просыпаюсь, а собратья говорят, что по нас работали. Смотрю, все живы, блиндаж цел, значит все в норме. За такое время ко всему привыкаешь и относишься к этому как к работе. Для тебя это уже не страшно – ты знаешь, что ты стреляешь, знаешь, что по тебе стреляют. И это становится рутиной,

– поделился "Буйвол".

В этом сезоне у бойцов возникла новая проблема – мыши, их стало очень много. Они могут портить провизию, грызть аптечки, а в каске побратима Николая и вообще однажды устроили себе гнездо. В то же время сам "Буйвол" даже приручил себе трех мышей и иногда подкармливает их.



Николай подкармливает мышь / Скриншот с видео

Но, несмотря на все трудности, украинские защитники не падают духом, хотя и устали. Каждый военный имеет свою мотивацию, и это подталкивает их не сдаваться и каждый раз вставать и драться.

В то же время все украинцы должны продолжать свою борьбу с врагом – делать все возможное для нашей победы и поддерживать наших героических военных. Для этого работает наш Фонд24 – здесь вы всегда найдете актуальные сборы на нужды наших защитников.