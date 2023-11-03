Украина вывела с поля боя около 17 тысяч вражеских солдат. Это удалось сделать с помощью информационных операций, сказал глава командования специальных операций армии США, генерал-лейтенант Джонатан Брага.
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Информация – важный инструмент
Украина использовала низкое моральное состояние оккупантов для проведения успешных информационных компаний в медиа.
"Мы поддерживали наших украинских партнеров. У вас есть 17 тысяч россиян, покинувших Украину. Это 17 тысяч солдат, которых вам не пришлось взрывать на поле боя или уничтожать. Это ослабило оборонительные механизмы оккупантов", – заявил Брага.
Украина упорно распространяла информационные сообщения с нужным содержанием и убедила тысячи российских военных оставить свои позиции. Украинские военные и разведчики получают необходимую информацию из соцсетей противника.
На тактическом уровне подрыв воли и морального духа отдельных солдат, подрыв общего потенциала подразделения – это неотъемлемая и традиционная военная деятельность, направленная на то, чтобы посеять сомнения в сознании противника,
– заметил Брага.
Украина может использовать данные о низком боевом духе оккупантов, поэтому Кремль всячески пытается это предотвратить. Среди этих примеров – жестокие методы России в отношении солдат, которые отказываются выполнять приказы или отступают.
Среди оккупантов панические настроения
- Украинские военные продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, имели успех в районе Работиного. В свою очередь россияне все чаще прибегают к дезертирству.
- Россияне предпринимают такие действия по определенным причинам. В частности, среди новых прибывших мобилизованных военнослужащих России, находящихся в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилось количество не только дезертиров, но и тех россиян, которые употребляют алкоголь и наркотики.
- Параллельно с этим наши военные продолжают ликвидировать врага и освобождать нашу землю от оккупантов.