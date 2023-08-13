У оккупантов увеличиваются панические настроения. В частности, в Херсонской области оккупационные войска обходят дома местных, ища дезертиров.

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У россиян все больше дезертиров

Военные Генерального штаба Украины рассказали, что среди оккупантов растут панические настроения и увеличивается количество случаев дезертирства.

Так, во временно оккупированном населенном пункте Горностаевка Херсонской области, военные патрули и военнослужащие комендатуры российских оккупационных войск совершают обход каждого дома с целью поиска дезертиров среди своих военнослужащих,

– заявили украинские военные.

По их данным, россияне предпринимают такие действия по определенным причинам. В частности, среди новых прибывших мобилизованных военнослужащих России, находящихся в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилась количество не только дезертиров, а россиян, которые употребляют:

алкоголь;

наркотики.

Оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях,

– объяснили в украинском войске.

Параллельно с этим наши военные продолжают ликвидировать врага и освобождать нашу землю от оккупантов. В частности, авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:

1 зенитно-ракетный комплекс;

1 склад боеприпасов;

1 станцию радиоэлектронной борьбы;

3 артиллерийских средства на огневой позиции россиян.

Успехи ВСУ в Запорожье

12 августа Генеральный штаб ВСУ рассказал о успехах в районе Роботиного Запорожской области. Там наши военные имели частичный успех в районе населённого пункта. Так что наши бойцы:

закреплялись на достигнутых рубежах;

осуществляли меры контрбатарейной борьбы.

Смотрите, где расположено Роботино: карта

Кстати, 12 августа оккупанты вели бесполезные наступательные действия в районах Клещиевки и Белой Горы Донецкой области.