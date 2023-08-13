У оккупантов увеличиваются панические настроения. В частности, в Херсонской области оккупационные войска обходят дома местных, ища дезертиров.
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У россиян все больше дезертиров
Военные Генерального штаба Украины рассказали, что среди оккупантов растут панические настроения и увеличивается количество случаев дезертирства.
Так, во временно оккупированном населенном пункте Горностаевка Херсонской области, военные патрули и военнослужащие комендатуры российских оккупационных войск совершают обход каждого дома с целью поиска дезертиров среди своих военнослужащих,
– заявили украинские военные.
По их данным, россияне предпринимают такие действия по определенным причинам. В частности, среди новых прибывших мобилизованных военнослужащих России, находящихся в населенном пункте и в его окрестностях, существенно увеличилась количество не только дезертиров, а россиян, которые употребляют:
- алкоголь;
- наркотики.
Оккупанты покидают места несения службы и пытаются спрятаться в заброшенных зданиях,
– объяснили в украинском войске.
Параллельно с этим наши военные продолжают ликвидировать врага и освобождать нашу землю от оккупантов. В частности, авиация сил обороны за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.
Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили:
- 1 зенитно-ракетный комплекс;
- 1 склад боеприпасов;
- 1 станцию радиоэлектронной борьбы;
- 3 артиллерийских средства на огневой позиции россиян.
Успехи ВСУ в Запорожье
12 августа Генеральный штаб ВСУ рассказал о успехах в районе Роботиного Запорожской области. Там наши военные имели частичный успех в районе населённого пункта. Так что наши бойцы:
- закреплялись на достигнутых рубежах;
- осуществляли меры контрбатарейной борьбы.
Смотрите, где расположено Роботино: карта
Кстати, 12 августа оккупанты вели бесполезные наступательные действия в районах Клещиевки и Белой Горы Донецкой области.