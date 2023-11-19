На момент гибели мужчине было 44 года. Простились с ним в его родном селе Новая Некрасовка.
Смотрите также Наступление на Запорожье до сих пор продолжается: как через неделю изменилась карта фронта
Прощание с Героем
В Одесской области провели в последний путь пограничника Измаильского отряда старшего сержанта Владимира Чернова. Местные встретили его живым коридором на коленях. Он погиб 12 октября 2023, во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.
Владимир родился 25 февраля 1979 года в селе Новая Некрасовка. После школы учился на тракториста, после чего два года работал по специальности. Срочную службу проходил в Крыму, после чего попал на Запорожский завод ферросплавов. Затем в Запорожье он присоединился к рядам ГНСУ, а через два года переводится в Измаильский пограничный отряд.
Одно время он работал в цехе по изготовлению тротуарной плитки водителем погрузчика. В 2022 году его призвали за мобилизацией.
Мне как командиру, как буду собрать, очень жаль, что к небесному войску присоединился Владимир. Он был подлинным воином и профессионалом военного дела. Для меня эта потеря непомерна. Искренне сочувствую его родным и близким. Память о нем будет жить вечно,
– отметил начальник пограничного залога.
У него осталась мать, сестра и дочь. В Измаильском пограничном отряде выразили соболезнования всем родственникам и знакомым погибшего.
Похороны пограничника из Одесской области / фото Измаильского пограничного отряда
Потери Украины на войне
- На фронте погиб молодой полицейский из Киевщины Ярослав Яроцкий, которому было всего 25 лет. Он был специалистом-криминалистом сектора криминалистического обеспечения следственного отдела. Ярослав служил в органах внутренних дел около 6 лет.
- В боях за Украину погиб студент-второкурсник из Мариуполя Дмитрий Яременко, которому было всего 18 лет. Известно, что он выполнял боевое задание на Северодонецком направлении.
- В боях близ Авдеевки в Донецкой области погиб герой Леонид "Моцарт" Ищенко. Он был кавалером ордена "Золотой крест", получивший от Валерия Залужного.