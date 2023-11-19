На момент гибели мужчине было 44 года. Простились с ним в его родном селе Новая Некрасовка.

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Прощание с Героем

В Одесской области провели в последний путь пограничника Измаильского отряда старшего сержанта Владимира Чернова. Местные встретили его живым коридором на коленях. Он погиб 12 октября 2023, во время выполнения боевого задания в районе населенного пункта Макеевка Луганской области.

Владимир родился 25 февраля 1979 года в селе Новая Некрасовка. После школы учился на тракториста, после чего два года работал по специальности. Срочную службу проходил в Крыму, после чего попал на Запорожский завод ферросплавов. Затем в Запорожье он присоединился к рядам ГНСУ, а через два года переводится в Измаильский пограничный отряд.

Одно время он работал в цехе по изготовлению тротуарной плитки водителем погрузчика. В 2022 году его призвали за мобилизацией.

Мне как командиру, как буду собрать, очень жаль, что к небесному войску присоединился Владимир. Он был подлинным воином и профессионалом военного дела. Для меня эта потеря непомерна. Искренне сочувствую его родным и близким. Память о нем будет жить вечно,

– отметил начальник пограничного залога.

У него осталась мать, сестра и дочь. В Измаильском пограничном отряде выразили соболезнования всем родственникам и знакомым погибшего.

Похороны пограничника из Одесской области / фото Измаильского пограничного отряда

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