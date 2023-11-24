Життя воїна обірвалась на 36 році життя, без батька залишились син і донька. Про втрату повідомила Зіньківська міська рада.
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Дахно Олександр Михайлович родом із села Бобрівник. У міськраді розповіли, що він добре вчився, займався спортом, був неодноразовим переможцем шкільних і районних змагань із легкої атлетики, волейболу та баскетболу.
Після навчання в Зіньківському ПТУ №41, пішов в армію. Строкову службу в лавах ЗСУ проходив у Гостомелі. Після повернення додому – в місто Зіньків, займався улюбленою справою – гідромеханізацією.
Воював із перших днів вторгнення
Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, чоловік не вагаючись став на захист рідної землі. Молодший сержант Олександр Дахно був стрільцем-помічником гранатометника 1-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу однієї з військових частин.
Олександр Дахно воював з перших днів вторгнення / Фото з фейсбуку Інни Авраменко
Без батька залишилось двоє дітей
До останнього подиху він мужньо захищав кордони України, рідну землю від агресора, віддав життя за світле і вільне майбутнє кожного українця. Загинув воїн 17 листопада поблизу міста Авдіївка на Донеччині.
"Словами неможливо загоїти в серці рану втрати. Щирі співчуття дружині Наталії Дмитрівні, доньці Анастасії та синові Андрію, мамі Олександрі Анатоліївні, батькові Михайлу Васильовичу, братові Сергію Михайловичу та сестрі Наталії Михайлівні, всім рідним і близьким", – зазначили в Зіньківській міськраді.
23 листопада, Героя провели в останню дорогу та попрощалися в місті Зіньків.
Втрати України у війні з агресором
- 20 листопада Україні вдалось повернути тіла загиблих захисників, щоб рідні змогли похоронити Героїв вдома. Мовиться про 94 військових, які віддали життя за українську незалежність.
- Учора стало відомо, що на Донеччині загинув наставник чернігівської СДЮШОР із футболу "Юність" Всеволод Бодун із позивним "Тренер".
- На Луганщині загинув поліцейський з Київської області Ярослав Яроцький. Він служив понад 6 років у внутрішніх органах. На момент смерті йому було лише 25 років.