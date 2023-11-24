Життя воїна обірвалась на 36 році життя, без батька залишились син і донька. Про втрату повідомила Зіньківська міська рада.

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Дахно Олександр Михайлович родом із села Бобрівник. У міськраді розповіли, що він добре вчився, займався спортом, був неодноразовим переможцем шкільних і районних змагань із легкої атлетики, волейболу та баскетболу.

Після навчання в Зіньківському ПТУ №41, пішов в армію. Строкову службу в лавах ЗСУ проходив у Гостомелі. Після повернення додому – в місто Зіньків, займався улюбленою справою – гідромеханізацією.

Воював із перших днів вторгнення

Коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення, чоловік не вагаючись став на захист рідної землі. Молодший сержант Олександр Дахно був стрільцем-помічником гранатометника 1-го стрілецького відділення 2-го стрілецького взводу однієї з військових частин.



Олександр Дахно воював з перших днів вторгнення / Фото з фейсбуку Інни Авраменко

Без батька залишилось двоє дітей

До останнього подиху він мужньо захищав кордони України, рідну землю від агресора, віддав життя за світле і вільне майбутнє кожного українця. Загинув воїн 17 листопада поблизу міста Авдіївка на Донеччині.

"Словами неможливо загоїти в серці рану втрати. Щирі співчуття дружині Наталії Дмитрівні, доньці Анастасії та синові Андрію, мамі Олександрі Анатоліївні, батькові Михайлу Васильовичу, братові Сергію Михайловичу та сестрі Наталії Михайлівні, всім рідним і близьким", – зазначили в Зіньківській міськраді.

23 листопада, Героя провели в останню дорогу та попрощалися в місті Зіньків.

Втрати України у війні з агресором