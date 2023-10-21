У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про прощання з бійцем 21 жовтня. Він прийняв останній бій 13 жовтня.

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У Білій Церкві попрощалися з полеглим прикордонником

У Білій Церкві провели в останню путь полеглого у бою прикордонника – сержанта Артема Склярова. Проститись з Героєм прийшли рідні, близькі, знайомі та побратими.

Артем народився 28 березня 1994 року. Хлопець був майстром спорту зі спортивної гімнастики. В грудні 2017 року він долучився до лав Державної прикордонної служби,

– розповіли в МВС.

Дивіться фото з прощання / Фото МВС

За день до повномасштабного вторгнення Росії на територію України бійця перевели з відділу прикордонної служби "Рені" Ізмаїльського загону до прикордонної комендатури швидкого реагування.

"Герой загинув 13 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Макіївка Сватівського району Луганської області. Вічна слава та пам'ять", – наголосили в МВС.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

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