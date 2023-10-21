У Міністерстві внутрішніх справ повідомили про прощання з бійцем 21 жовтня. Він прийняв останній бій 13 жовтня.
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У Білій Церкві попрощалися з полеглим прикордонником
У Білій Церкві провели в останню путь полеглого у бою прикордонника – сержанта Артема Склярова. Проститись з Героєм прийшли рідні, близькі, знайомі та побратими.
Артем народився 28 березня 1994 року. Хлопець був майстром спорту зі спортивної гімнастики. В грудні 2017 року він долучився до лав Державної прикордонної служби,
– розповіли в МВС.
Дивіться фото з прощання / Фото МВС
За день до повномасштабного вторгнення Росії на територію України бійця перевели з відділу прикордонної служби "Рені" Ізмаїльського загону до прикордонної комендатури швидкого реагування.
"Герой загинув 13 жовтня 2023 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Макіївка Сватівського району Луганської області. Вічна слава та пам'ять", – наголосили в МВС.
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Останні втрати України у війні
- На Запоріжжі нещодавно загинув український військовий, боєць бригади "Червона калина" Нацгвардії Михайло "Мірча" Мовчан. Йому назавжди залишилось 24 роки. Сестру захисника вбила російська ракета під час удару по Вінниці у липні 2022 року.
- Також на фронті загинув випускник Харківського університету Сковороди Володимир Геращенко. Він прийняв останній бій під час бойового завдання біля населеного пункту Подоли Харківської області.
- Окрім цього, на Запорізькому напрямку загинув стрілець-санітар механізованого відділення Олексій Бєлобородов. Він був родом з Харківської області. Боєць пішов захищати Україну у травні 2022 року. На жаль, Олексій прийняв останній бій 12 жовтня біля села Роботине Пологівського району Запорізької області.