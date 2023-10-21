Про смерть бійця повідомив батько Героя Юрій Ружицький – він опублікував щемливий допис у пам'ять про сина. Життя бійця обірвалося 17 жовтня.

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"Він не встиг почути вальс Мендельсона. Не встиг почути дзвінкий сміх своїх майбутніх дітей. Моїх майбутніх онуків... яких ніколи, ніколи, ніколи не буде. Хоча обіцяв мені, що от, після війни... Не буде... вже ніколи не буде... Тебе забрали у мене, сину. Тебе і все, все, все... Залишилась тільки моя скривавлена душа. І люта, безмежна, всеосяжна ненависть до тих, хто в цьому винен", – написав батько воїна.



Життя українського захисника обірвалось на 26 році життя / Фото з фейсбуку

В останню путь Руслана проведуть 22 жовтня у селі Парпурівці Вінницької області.

24 Канал висловлює співчуття рідним та друзям загиблого воїна. Світла пам'ять! Завжди пам'ятатимемо героїв, які ціною власного життя боронять наше майбутнє.

Україна платить високу ціну за свободу