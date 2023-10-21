О смерти бойца сообщил отец Героя Юрий Ружицкий – он опубликовал щемящее сообщение в память о сыне. Жизнь бойца оборвалась 17 октября.

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"Он не успел услышать вальс Мендельсона. Не успел услышать звонкий смех своих будущих детей. Моих будущих внуков... которых никогда, никогда, никогда не будет. Хотя обещал мне, что вот, после войны... Не будет... уже никогда не будет... Тебя забрали у меня, сын. Тебя и все, все, все... Осталась только моя окровавленная душа. И лютая, безграничная, всеобъемлющая ненависть к тем, кто в этом виноват", - написал отец воина.



Жизнь украинского защитника оборвалась на 26 году жизни / Фото из фейсбука

В последний путь Руслана проведут 22 октября в селе Парпуровцы Винницкой области.

24 Канал выражает соболезнования родным и друзьям погибшего воина. Светлая память! Всегда будем помнить героев, ценой собственной жизни защищающих наше будущее.

Украина платит высокую цену за свободу