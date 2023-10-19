Назарій Андрушків пішов на фронт після початку повномасштабного вторгнення. Справа, пов’язана з ним, досі перебуває на повторному розгляді в суді.

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Що відомо про загиблого захисника

Назарій Андрушків – родом з селища Козова, що на Тернопільщині. У 2015 році він пішов працювати до патрульної поліції. Проходив службу у підрозділі тактико-оперативного реагування, а пізніше – у відділі тактичної підтримки Тac Team.

Назарія та ще 5 патрульних звинуватили у смерті 22-річного львів’янина Володимира Клима, який загинув від удушення пакетиком з наркотиками біля грального закладу у Львові у 2018 році.

Тоді патрульних засудили до 8 років в’язниці, але Тернопільський апеляційний суд скасував це через недостатні докази вини поліцейських у смерті хлопця. У 2022 році Верховний суд скерував справу на новий розгляд.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Назарій ніс службу на Київщині, а згодом – на Півдні України.

На жаль, Назарій Андрушків загинув під час виконання бойових завдань на Сході.



Назарій Андрушків пішов на фронт після початку повномасштабного вторгнення​ / фото поліції

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним, близьким, друзям та знайомим загиблого захисника.

На війні загинув стрілець-санітар "Дід"

Нагадаємо, що нещодавно на Запорізькому напрямку загинув стрілець-санітар механізованого відділення Олексій Бєлобородов. Він родом з Харківської області.

Відомо, що чоловік пішов захищати Україну у травні 2022 року. На жаль, Олексій загинув 12 жовтня у боях біля села Роботине Пологівського району Запорізької області.