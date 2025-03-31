Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Київщини та "УП.Життя".

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Що відомо про інцидент з побиттям підлітків у Київській області

У поліції розповіли, що 28 березня до поліції звернулися батьки двох підлітків із повідомленням, що у вечірній час на території парку в місті Славутич їхні неповнолітні діти зазнали тілесних ушкоджень.

Одного із потерпілих хлопців госпіталізовано до медичного закладу,

– йдеться у повідомленні.

Пізніше у коментарі "УП.Життя" речниця поліції Київщини Яна Єрмоленко розповіла, що одному постраждалому підлітку медики надали допомогу на місці, він не потребував госпіталізації.

Натомість його товариш досі перебуває в лікарні з підозрою на струс мозку.

За словами правоохоронниці, вже було встановлено кілька ймовірних зловмисників, які могли б бути причетними до побиття підлітків. За попередніми даними, щонайменше один із них досяг повноліття.

Причину нападу та те, чи були нападники знайомі з постраждалими, встановлюють.

Поліція також розпочала досудове розслідування за фактом умисного легкого тілесного ушкодження. Призначено відповідні експертизи, досудове розслідування триває.