Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киевской области и "УП.Жизнь".

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Что известно об инциденте с избиением подростков в Киевской области

В полиции рассказали, что 28 марта в полицию обратились родители двух подростков с сообщением, что в вечернее время на территории парка в городе Славутич их несовершеннолетние дети получили телесные повреждения.

Одного из пострадавших ребят госпитализированы в медицинское учреждение,

– говорится в сообщении.

Позже в комментарии "УП.Жизнь" пресс-секретарь полиции Киевщины Яна Ермоленко рассказала, что одному пострадавшему подростку медики оказали помощь на месте, он не нуждался в госпитализации.

Зато его товарищ до сих пор находится в больнице с подозрением на сотрясение мозга.

По словам правоохранительницы, уже было установлено несколько вероятных злоумышленников, которые могли бы быть причастны к избиению подростков. По предварительным данным, по меньшей мере один из них достиг совершеннолетия.

Причину нападения и то, были ли нападавшие знакомы с пострадавшими, устанавливают.

Полиция также начала досудебное расследование по факту умышленного легкого телесного повреждения. Назначены соответствующие экспертизы, досудебное расследование продолжается.