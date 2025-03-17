Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Маси Найема.

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Суд отпустил подозреваемого в жестоком избиении

Во вторник, 11 марта, стало известно о жестоком избиении 16-летней девушки в Белой Церкви Киевской области. Так, в полиции сообщили, что в одном из подъездов многоквартирного дома на Киевщине несовершеннолетний парень избил ровесницу, а еще одна участница инцидента в этот момент проводила видеосъемку. Жестокое избиение произошло в конце 2024 года, однако огласку ситуация получила только сейчас.

Юрист Маси Найем в понедельник, 17 марта, заявил, что суд отпустил единственного подозреваемого в жестоком избиении девочки в Белой Церкви под личное обязательство.

То есть теперь он просто должен появляться к следователю и не нарушать определенных судом ограничений,

– подчеркнул Найем.

Он добавил, что недавно апелляционный суд решил, что подозреваемый обязательно должен оставаться под стражей, ведь "это единственный способ гарантировать его присутствие на суде и безопасность потерпевшей". Однако позиция суда кардинально изменилась.

"Достаточен ли теперь контроль за подозреваемым? Нет ли риска, что он попытается избежать суда или повлиять на потерпевшую? Ведь после пережитого насилия даже знать, что обидчик на свободе – уже травматично", – добавил юрист.

Найем резюмировал, что круглосуточный домашний арест был бы более логичным решением в этом случае, ведь он ограничивает передвижение, но не нарушает чрезмерно права на свободу. Он добавил, что надеется на подачу апелляции, чтобы решение пересмотрели.

В конце января общество всколыхнул другой вопиющий случай. Так, группа подростков жестоко избила 12-летнюю девушку. К преступлению причастны 10 несовершеннолетних, которые издевались над несовершеннолетней, били ее, а свои издевательства – фиксировали на видео.