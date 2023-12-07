У вівторок, 5 грудня, стурбований житель села Кропивник Івано-Франківської області зателефонував на лінію екстреної допомоги 102 і повідомив про виявлення тіла новонародженого біля свого будинку.
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Мертве немовля знайшли на Прикарпатті
Вживаючи невідкладних заходів, правоохоронці провели першочергові слідчі дії та вилучили важливі докази. У правоохоронців є припущення щодо вбивства матір'ю свого немовляти безпосередньо під час пологів або після них.
Тіло дитини направили на проведення експертизи задля встановлення причини смерті, призначено ще ряд інших експертиз. Наразі поліцейські проводять розшукові заходи щодо встановлення матері дитини,
– йдеться у повідомленні.
Триваю інтенсивні пошуки, щоб встановити особу матері дитини, яка наразі залишається невідомою. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 117 Кримінального кодексу України.
Діти і неповнолітні: останні новини
- На початку грудня у Київській зник 7-рчний хлопчик Владислав. Мати наступного дня повідомила про це в правоохоронні органи. Пошукова операція тримала близько доби – дитину знайшли мертвою у заплаві річки Ірпінь у Вишгородському районі. Власне, під кригою Київського водосховища.
- Окрім того, у столичному регіоні поліція затримала батька за підозрою у зґвалтуванні своєї 9-річної доньки. Як зазначають правоохоронці, йому загрожує до 15 років ув'язнення за частиною 4 статті 152 та частиною 4 статті 153 Кримінального кодексу України. Про відповідний факт поліцію проінформувала матір неповнолітньої.
- Разом з тим в Україні діти постійно гинуть внаслідок атак з боку російських окупантів. Так, під час обстрілу Сумської області відійшла на той світ 7-річна Богдана – ворожий снаряд влучив біля авто, в якому вона була. Померла дівчинка просто-таки у матері на руках. Карета швидкої не встигла приїхати до зупинки серця дитини.