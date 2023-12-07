Во вторник, 5 декабря, обеспокоенный житель села Кропивник Ивано-Франковской области позвонил по телефону на линию экстренной помощи 102 и сообщил об обнаружении тела новорожденного у своего дома.
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Мертвого младенца нашли на Прикарпатье
Принимая безотлагательные меры, правоохранители провели первоочередные следственные действия и изъяли важные доказательства. У правоохранителей есть предположение об убийстве матерью своего младенца непосредственно во время родов или после них.
Тело ребенка было направлено на проведение экспертизы для установления причины смерти, назначен еще ряд других экспертиз. Полицейские проводят розыскные мероприятия по установлению матери ребенка,
– говорится в сообщении.
Продолжаюсь интенсивные поиски, чтобы установить личность матери ребенка, которая пока остается неизвестной. Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 117 Уголовного кодекса Украины.
Дети и несовершеннолетние: последние новости
- В начале декабря в Киевской исчез 7-летний мальчик Владислав. Мать на следующий день сообщила об этом в правоохранительные органы. Поисковая операция держала около суток – ребенка нашли мертвым в пойме реки Ирпень в Вышгородском районе. Собственно, под льдом Киевского водохранилища.
- Кроме того, в столичном регионе полиция задержала отца по подозрению в изнасиловании своей 9-летней дочери. Как отмечают правоохранители, ему грозит до 15 лет заключения по части 4 статьи 152 и части 4 статьи 153 Уголовного кодекса Украины. О соответствующем факте полицию проинформировала мать несовершеннолетней.
- Вместе с тем, в Украине дети постоянно погибают в результате атак со стороны российских оккупантов. Собственно, во время обстрела Сумской области отошла на тот свет 7-летняя Богдана – вражеский снаряд попал возле авто, в котором она была. Умерла девочка прямо у матери на руках. Карета скорой не успела приехать к остановке сердца ребенка.