Во вторник, 5 декабря, обеспокоенный житель села Кропивник Ивано-Франковской области позвонил по телефону на линию экстренной помощи 102 и сообщил об обнаружении тела новорожденного у своего дома.

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Мертвого младенца нашли на Прикарпатье

Принимая безотлагательные меры, правоохранители провели первоочередные следственные действия и изъяли важные доказательства. У правоохранителей есть предположение об убийстве матерью своего младенца непосредственно во время родов или после них.

Тело ребенка было направлено на проведение экспертизы для установления причины смерти, назначен еще ряд других экспертиз. Полицейские проводят розыскные мероприятия по установлению матери ребенка,

– говорится в сообщении.

Продолжаюсь интенсивные поиски, чтобы установить личность матери ребенка, которая пока остается неизвестной. Следователи открыли уголовное производство по части 1 статьи 117 Уголовного кодекса Украины.

Обратите внимание! На место происшествия оперативно прибыли руководство правоохранителей, следователи областной полиции, работники Калушского отдела полиции, ювенальные полицейские и специализированные службы.

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