В четверг утром, 7 декабря, об этой аварии сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям. Там уточнили, что произошло ДТП в районе села Новопавловка Изюмского района. К сожалению, погибли 6 человек.
Смотрите также Возле границы с Польшей автобус столкнулся со снегоочистительным авто.
Столкновение легковушки, грузовика и микроавтобуса
Известно, что спасатели с помощью специального инструмента вырезали из разбитых автомобилей пострадавших и тела погибших. Все 5 травмированных госпитализированы в больницы.
В результате ДТП погибли 6 человек, еще 5 были травмированы. Возле Новопавловки Изюмского района столкнулись сразу 3 автомобиля: легковушка, микроавтобус и грузовик,
– говорится в источнике.
В ГСЧС отмечают: все обстоятельства аварии устанавливают правоохранительные органы. Поэтому, очевидно, не стоит делать преждевременных выводов по поводу виновника ДТП – вскоре все станет известно.
В Харьковской области произошла смертельная авария / Фото ГСЧС
В Изюмском районе Харьковской области столкнулся грузовик, легковушка и микроавтобус / Фото ГСЧС
Дорожно-транспортные происшествия: недавнее
- Во вторник, 5 декабря, сотрудник правоохранительных органов спровоцировал ДТП в Одесской области. СМИ предполагают, что это полицейский Раздельнянского райотдела полиции. В то же время Госбюро расследований информирует, что у виновника были признаки опьянения, в настоящее время продолжается досудебное расследование.
- Кроме того, недавно было сообщено о подозрении водителю, который в нетрезвом состоянии спровоцировал смертельную аварию на Печерске в столице. В результате погибли два человека – мужчина и женщина. Добавим, что подозреваемый – иностранец, его задержали правоохранители и начали досудебное расследование.
- Также на днях на трассе между Киевом и Ковелем на Волыни столкнулись одновременно такие транспортные средства: грузовики, легковушка и автобус. К счастью, погибших нет, однако известно о 4 пострадавших – три женщины были госпитализированы. На место происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов.