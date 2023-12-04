В результате столкновения транспортных средств на трассе Киев – Ковель пострадали 4 человека. На месте происшествия работали правоохранительные органы.

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Что известно о ДТП

Правоохранители установили, что 70-летний водитель Renault остановился для поворота налево с тремя пассажирками в салоне.

Позади легковушки двигалась фура КамАЗ. 59-летний водитель фуры не учел безопасную скорость и дистанцию. В результате столкновения автомобиль выбросило на встречную полосу, и он столкнулся с маршрутным автобусом "Рута", которым управлял 47-летний водитель.

В результате аварии пострадали трое пассажирок первого авто. Женщинам 37, 27 и 26 лет. Всех госпитализировали в больницу.

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