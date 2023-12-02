Как сообщает Lviv.Media, ДТП произошло вечером 28 ноября на трассе Львов – Луцк. Также в сети опубликовали кадры, как прокурор пытался завести автомобиль, вероятно, для того, чтобы уехать с места аварии.

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Пьяный прокурор попал в ДТП

Свидетели рассказывают, что авария произошла на трассе недалеко от Каменки-Бужской. Два внедорожника Subaru Outback и Audi Q7 столкнулись около 18:30, когда Subaru Outback выехал на встречную полосу. За рулем автомобиля находился прокурор Львовской областной прокуратуры Александр Чухрий. По предварительным данным, во время столкновения никто не пострадал, однако автомобили разбиты до основания.

Очевидцы аварии утверждают, что Чухрий вел себя агрессивно и пытался уехать с места ДТП. В сетях опубликовали кадры, как мужчина пытается завести автомобиль после аварии.

Он был пьян в "хлам". Хотел сбегать с места происшествия, замахивался на людей. Он набирал адвокатов, полицейских разных. От него так несло перегаром,

– утверждают свидетели.

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В полиции Львовщины в комментарии ZAXID.NET сообщили, что водитель отказался пройти проверку на алкогольное опьянение на место аварии, поэтому его доставили в медучреждение. Однако и в больнице Чухрий заявил, что якобы отказывается проходить проверку. В результате правоохранители составили на него административные протоколы по двум статьям:

управление в состоянии опьянения (статья 130 КУоАП);

нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств (статья 124 КУоАП).

Александр Чухрий отказался комментировать упомянутое ДТП и заявил, что "не знает, что это за информация".

Справка. Александр Чухрий – 32-летний прокурор первого отдела процессуального руководства по уголовным производствам следователей территориального управления Государственного бюро расследований Львовской областной прокуратуры. В органах он работает с 2012 года. К слову, в апреле 2023 года он получил выговор за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей.

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