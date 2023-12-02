Як повідомляє Lviv.Media, ДТП сталася увечері 28 листопада на трасі Львів – Луцьк. Також у мережі опублікували кадри, як прокурор намагався завести автомобіль, ймовірно, для того, аби поїхати з місця аварії.

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П'яний прокурор потрапив у ДТП

Свідки розповідають, що аварія сталася на трасі неподалік Кам'янки-Бузької. Два позашляховики Subaru Outback та Audi Q7 зіткнулися близько о 18:30, коли Subaru Outback виїхав на зустрічну смугу. За кермом автомобіля був прокурор Львівської обласної прокуратури Олександр Чухрій. За попередніми даними, під час зіткнення ніхто не постраждав, проте автівки розтрощені вщент.

Очевидці аварії стверджують, що Чухрій поводився агресивно й намагався поїхати з місця ДТП. У мереж опублікували кадри, як чоловік намагається завести автомобіль після аварії.

Він був п'яний в "хлам". Хотів втікати з місця події, замахувався на людей. Він набирав адвокатів, поліцейських різних. Від нього так несло перегаром,

– стверджують свідки.

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У поліції Львівщини в коментарі ZAXID.NET повідомили, що водій відмовився пройти перевірку на алкогольне сп'яніння на місце аварії, тому його доставили у медзаклад. Проте й в лікарні Чухрій заявив, що нібито відмовляється проходити перевірку. У результаті правоохоронці склали на нього адміністративні протоколи за двома статтями:

керування у стані сп'яніння (стаття 130 КУпАП);

порушення правил дорожнього руху, що спричинило пошкодження транспортних засобів (стаття 124 КУпАП).

Олександр Чухрій відмовився коментувати згадану ДТП й заявив, що "не знає, що це за інформація".

Довідка. Олександр Чухрій – 32-річний прокурор першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури. В органах він працює з 2012 року. До слова, у квітні 2023 року він отримав догану за неналежне виконання службових обов'язків.

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