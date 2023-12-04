Унаслідок зіткнення транспортних засобів на трасі Київ – Ковель постраждало 4 людей. На місці події працювали правоохоронні органи.

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Що відомо про дорожньо-транспортну пригоду

Правоохоронці встановили, що 70-річний водій Renault зупинився для повороту ліворуч з трьома пасажирками в салоні.

Позаду легковика рухалась фура КамАЗ. 59-річний водій фури не врахував безпечної швидкості та дистанції. Внаслідок зіткнення автомобіль викинуло на зустрічну смугу, і він зіткнувся з маршрутним автобусом "Рута", яким керував 47-річний водій.

Внаслідок аварії постраждали троє пасажирок першого авто. Жінкам 37, 27 та 26 років. Усіх госпіталізували до лікарні.

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