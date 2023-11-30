Детали трагедии сообщили местные СМИ. Отмечают, что в момент атаки мать девочки была в магазине, а девочка вместе с отчимом осталась в автомобиле. Вражеский снаряд прилетел позади автомобиля, где собственно и сидел ребенок.

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В результате удара девочка и ее отчим получили тяжелые ранения. От полученных травм ребенок скончался на руках у матери еще до приезда скорой.

Отчим был впереди. Они оба получили тяжелые ранения. Галина и другие находившиеся в магазине люди выбежали. Занесли раненых внутрь. Богдана умерла на руках у матери. Помощь ребенку оказывали работники магазина. Отчим Даны попал в реанимацию в Шостке,

– рассказала Татьяна, родственница девочки.

Девочка училась во 2 классе

Богдана Косаченко 2016 года, девочка училась во втором классе в школе в городе Середина-Буда. Богданка была единственным ребенком в семье, хорошо училась, увлекалась рисованием и любила животных.

Учительница погибшей девочки Ольга Маркова рассказала, что Богдана была старательной, активной и непоседливой ученицей.

Издание пишет, что до того, как случилась трагедия, семья как раз планировала покинуть город, поскольку из-за постоянных обстрелов жизнь там стала невыносимой.

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