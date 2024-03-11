Чи буде перехід на воєнні рейки

Українська сторона відкинула пропозиції про те, що країна має копіювати економіку Росії та перебудовувати її на воєнні рейки. Про це розповіла в інтервʼю голова комітету ВРУ з питань бюджету Роксолана Підласа.

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Відтак, підлаштувати вітчизняну економіку під російську модель просто неможливо. А все через те, що понад половина доходів, що надходять до бюджету, генерується у секторі послуг. При цьому, більша частина промислової бази країни зазнала руйнування після розпаду Радянського Союзу.

Роксолана Підласа Голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету Якщо ми закличемо всіх працювати на військові заводи, хто оплачуватиме закупівлю снарядів і техніки? Хто має платити податки.

Також відзначається, що дотримання податкових вимог покращилося після широкомасштабної агресії Росії проти України. Таким чином, доходи зросли на 12,4% за останній рік до лютого порівняно з попередніми 12 місяцями. Про це повідомив Данило Гетманцев, голова парламентського податкового комітету України.

Стимулювання внутрішнього виробництва

Однак, Міністерство економіки України прагне стимулювати внутрішнє виробництво. Минулого місяця воно оголосило про виділення дешевих грантів і кредитів на суму 1,1 мільярда доларів для підтримки виробництва та залучення інвестицій.

Зауважте! Ця допомога надається лише компаніям, які виконують свої податкові зобов'язання, оскільки ухилення від оплати податків лишається серйозною проблемою, яка підриває фінансову стійкість держави.