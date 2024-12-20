На учительницу пожаловались ее ученики, заявила представительница уполномоченного по защите государственного языка Ярослава Витко-Присяжнюк в комментарии "Думской", сообщает 24 Канал.

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В Одессе учительница истории распространяла антигосударственные нарративы

В качестве доказательства было записано более 35 минут урока, что позволило специалистам проанализировать не вырванные из контекста слова. В течение этого времени учительница не сказала ни одного слова на украинском языке.

Если уж анализировать весь урок целостно, то там нарративы что-то вроде того, что украинскую идентичность создала Австро-Венгерская империя, о том, как украинцы встречали российскую армию на переломе 19 – 20 веков с хлебом и солью,

– говорит Витко-Присяжнюк.

В школе сразу начали проверку, но учительница, узнав об этом, подала заявление на увольнение, сообщила директор департамента образования Одесского городского совета Елена Буйневич.

Также известно, что учительница преподавала и на украинском, иногда переходя на русский. Однако, по словам Буйневич, дело не только в языке.

Понесет ли преподавательница административную ответственность

По результатам рассмотрения жалобы начаты мероприятия государственного контроля. Уже после них будет решаться вопрос об открытии административного дела. Педагогу может грозить штраф до пяти тысяч гривен.

Даже если она уволилась, то это не освобождает ее от административной ответственности, потому что нарушение уже было зафиксировано. Отдельно готовим письмо на образовательного омбудсмена. И тоже материалы превентивно передаем СБУ,

– отмечает Витко-Присяжнюк.

Ранее 24 Канал сообщал, что преподаватель нейрохирургии Ивано-Франковского национального медицинского университета уволился после скандала из-за использования русского языка на занятиях. Он переехал в Ивано-Франковск из Донецка в 2016 году. Сначала преподавал на английском, а украинских студентов начал учить только в 2023 году.