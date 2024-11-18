В вузе уже завершили служебное расследование. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление ректора университета Романа Яцишина изданию "УП. Жизнь".

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Что решила комиссия Ивано-Франковского медуниверситета

Преподаватель, вокруг которого разгорелся скандал, уволился по собственному желанию в понедельник, 18 ноября.

Когда я услышал об этом инциденте, я сразу созвал комиссию. Не только для того, чтобы закрыть этот вопрос, а чтобы найти людей, которые не доработали в плане контроля учебного процесса, и чтобы предотвратить такие ситуации в будущем,

– сказал Роман Яцишин.

Ректор рассказал, что преподаватель разговаривал на суржике и иногда употреблял русские слова. Он в 2016 году переехал в Ивано-Франковск из Донецка. Нейрохирург знал английский и французский языки, а потому преподавал на английском, а украинских студентов начал обучать только в 2023 году.

"Комиссия установила, что преподаватель использовал русские слова при ведении учебной дисциплины. Замечаний со стороны студентов по использованию русского языка ни к заведующему кафедрой, ни в администрацию не поступало. Отдельные студенты отметили высокий профессиональный уровень преподавателя", – указано в решении комиссии, которое предоставил Яцишин.

К дисциплинарной ответственности с объявлением выговора также привлекут заведующую кафедрой неврологии и нейрохирургии и проректора по научно-педагогической работе.

До 20 декабря 2024 года на всех кафедрах университета проверят соблюдение норм языкового законодательства.

Кроме того, исправленные оценки студента, который подал жалобу, в журнале успеваемости будут пересчитаны – обеспечением этого процесса займется деканат. Напомним, что парень рассказал, что преподаватель из-за языкового спора исправил их на худшие.

К слову, Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень также анонсировал проверку в этом университете.