У коментарях під дописом українці обурюються та звинувачують виконавців у тому, що вони їдуть виступати у Європі для росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку 5'nizza.
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Тур гурту 5'nizza розпочнеться 9 лютого у Берліні. Далі артисти поїдуть в Амстердам, Барселону, Валенсію, Франкфурт, Краків та Прагу. У ролику Бабкін та Запорожець на вулиці співають російською мовою під гітару та оголошують дати концертів і міста, в яких вони відбудуться.
Після публікації відео учасники гурту 5'nizza нарвалися на хейт. Люди висловлюють своє обурення у коментарях.
- "Які ж ви рагулі. Я ї*у. Це ж якими треба бути меркантильними уй*бками, щоб так і нічого не зрозуміти. Гарних концертів. Повеселіть росіян, клоуни".
- "І як це буде співати для росіян в Європі? Круто, напевно. Краще натягніть на голову г*ндон".
- "Колись дуже сильно вас любила. Але зараз ви просто жалюгідні. Шкода бачити, як колись кумири перетворюються в лайно".
- "Гаразд ви виїхали, але чому російською? Чи ви тепер російські виконавці? Просто оголосіть, що ви більше не українські артисти й все! Бо це виглядає жалюгідно. Коли в Америку? Коли Гамбург? На вас чекають улюблені російські слухачі".
- "Фу, бл*ть. Реально? Пацики не викупають проблеми...".
- "А чому не українською? Боїтеся, що європейським українцям не буде зрозуміло? Чи для росіян співаєте? Не очікувала, аж противно, хоч ваші пісні люблю".
- "Ого, Бабкін мову власну забув від перебування за кордоном".
- "Який сором! Додайте ще Москву до свого туру і ніколи не повертайтеся звідти!"
- "Як швидко українську забули чи, може, її й не знали".
- "Жалюгідно. Ви єб*нуті російською за кордоном?"
- "Фу, просто фу. Немає нічого жалюгіднішого й огиднішого від людей, які зневажають самі себе, свою країну. Ви дуже гарний приклад того, які наслідки має столітнє ґвалтування нас росіянами. Вони вбили у вас все, хоч ви не усвідомлюєте навіть на 1 відсоток".
Коротко про гурт 5'nizza
- Харківський гурт 5'nizza здебільшого популярний у країнах Східної Європи, зокрема у Росії, Болгарії та Польщі. У репертуарі артистів переважно російськомовні треки. Деякі, до речі, можна почути у популярному російському телесеріалі "Молодіжка", де прославляють російський хокей.
- Після 2024 року Сергій Запорожець та Сергій Бабкін продовжували виступати у Росії та Криму.
- Вже під час повномасштабного вторгнення стало відомо, що гурт 5'nizza користується російськими промоутерами та квитковими операторами, аби проводити концерти за кордоном.
- Сергій має статус багатодітного батька, тому на початку великої війни разом з родиною виїхав до Німеччини. Раніше Бабкін ділився – якщо вони вирішать повернутися, то будуть жити в рідному Харкові.