У коментарях під дописом українці обурюються та звинувачують виконавців у тому, що вони їдуть виступати у Європі для росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку 5'nizza.

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Тур гурту 5'nizza розпочнеться 9 лютого у Берліні. Далі артисти поїдуть в Амстердам, Барселону, Валенсію, Франкфурт, Краків та Прагу. У ролику Бабкін та Запорожець на вулиці співають російською мовою під гітару та оголошують дати концертів і міста, в яких вони відбудуться.

Після публікації відео учасники гурту 5'nizza нарвалися на хейт. Люди висловлюють своє обурення у коментарях.

"Які ж ви рагулі. Я ї*у. Це ж якими треба бути меркантильними уй*бками, щоб так і нічого не зрозуміти. Гарних концертів. Повеселіть росіян, клоуни".

"І як це буде співати для росіян в Європі? Круто, напевно. Краще натягніть на голову г*ндон".

"Колись дуже сильно вас любила. Але зараз ви просто жалюгідні. Шкода бачити, як колись кумири перетворюються в лайно".

"Гаразд ви виїхали, але чому російською? Чи ви тепер російські виконавці? Просто оголосіть, що ви більше не українські артисти й все! Бо це виглядає жалюгідно. Коли в Америку? Коли Гамбург? На вас чекають улюблені російські слухачі".

"Фу, бл*ть. Реально? Пацики не викупають проблеми...".

"А чому не українською? Боїтеся, що європейським українцям не буде зрозуміло? Чи для росіян співаєте? Не очікувала, аж противно, хоч ваші пісні люблю".

"Ого, Бабкін мову власну забув від перебування за кордоном".

"Який сором! Додайте ще Москву до свого туру і ніколи не повертайтеся звідти!"

"Як швидко українську забули чи, може, її й не знали".

"Жалюгідно. Ви єб*нуті російською за кордоном?"

"Фу, просто фу. Немає нічого жалюгіднішого й огиднішого від людей, які зневажають самі себе, свою країну. Ви дуже гарний приклад того, які наслідки має столітнє ґвалтування нас росіянами. Вони вбили у вас все, хоч ви не усвідомлюєте навіть на 1 відсоток".

Коротко про гурт 5'nizza