Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на соцмережі однієї з учасників інциденту, Катерини Косецької. Дівчина також показала у мережі відповідні кадри, які зафіксували на камеру відеоспостереження магазину.

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Чоловік напав на дівчину в одній зі столичних книгарень

Я завжди намагаюсь підібрати тактику розмови з людьми, які ще досі спілкуються російською й донести їм важливість української мови. Й тут люб’язно попрохала, адже вважала, що в Сенс ходять достойні люди, які інколи можуть забутись, де вони є. У мене й на думці не було створювати конфліктну ситуацію, але чоловіки відреагували агресивно, почали глумитися, зокрема висловлюючи зневагу до української мови, "учі язікі" заявив мені,

– написала постраждала.

Як розповіла дівчина, один із чоловіків, який сидів ближче, використав нецензурну лексику у її бік, і почав погрожувати її хлопцю. Вона намагалася зафіксувати те, що відбувається, на камеру, після чого чоловік вирвав в неї з рук телефон.

За її словами, боляче дивитись, що 11 році війни досі залишаються цивільні люди, які не продовжують розмовляти мовою країни-агресорки. "Зараз не має стояти питання "мнє так удобна, у міня єсть права"… паньство, у вас є не лише права, а й громадянські обов’язки, хоч і не завжди вони вимагаються законом", – додала вона.

За її словами, після цього інциденту вона звернулася до правоохоронних органів з надією, що "справу не замнуть". Однак, як з'ясувалося, натомість поліція відпустила чоловіків, не взявши навіть свідчення у свідків, які були готові на це, внаслідок чого ситуація набула резонансу у мережі.

На інцидент відреагував і телеведучий Костянтин Грубич: "Ступінь русифікації, що дорівнює фашизації, часто-густо є смертельним. Чому поліція відпустила відморозків? І як таке може статися у закладі, де говорити державною мовою навіть просять на об'яві при вході", – наголосив він.