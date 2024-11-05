Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети одной из участников инцидента, Екатерины Косецкой. Девушка также показала в сети соответствующие кадры, которые зафиксировали на камеру видеонаблюдения магазина.

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Мужчина напал на девушку в одном из столичных книжных магазинов

Я всегда стараюсь подобрать тактику разговора с людьми, которые до сих пор общаются на русском и донести им важность украинского языка. И здесь любезно попросила, ведь считала, что в Сенс ходят достойные люди, которые иногда могут забыться, где они есть. У меня и в мыслях не было создавать конфликтную ситуацию, но мужчины отреагировали агрессивно, начали глумиться, в частности выражая пренебрежение к украинскому языку, "учи языки" заявил мне,

– написала пострадавшая.

Как рассказала девушка, один из мужчин, который сидел ближе, использовал нецензурную лексику в ее сторону, и начал угрожать ее парню. Она пыталась зафиксировать то, что происходит, на камеру, после чего мужчина вырвал у нее из рук телефон.

По ее словам, больно смотреть, что 11 году войны до сих пор остаются гражданские люди, которые не продолжают разговаривать на языке страны-агрессора. "Сейчас не должен стоять вопрос "мне так удобна, у меня есть права"... господа, у вас есть не только права, но и гражданские обязанности, хоть и не всегда они требуются законом", – добавила она.

По ее словам, после этого инцидента она обратилась в правоохранительные органы с надеждой, что "дело не замнут". Однако, как выяснилось, вместо этого полиция отпустила мужчин, не взяв даже показания у свидетелей, которые были готовы на это, в результате чего ситуация приобрела резонанс в сети.

На инцидент отреагировал и телеведущий Константин Грубич: "Степень русификации, равная фашизации, часто-густо является смертельной. Почему полиция отпустила отморозков? И как такое может произойти в заведении, где говорить на государственном языке даже просят на объявлении при входе", – подчеркнул он.