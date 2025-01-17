Полиция установила всех шестерых юношей, которые были на провокационных видео. Это ребята 14 – 17 лет. К двум из них правоохранители пришли с обысками, передает 24 Канал.

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Скандал с подростками в Киеве

Дома у одного из молодых людей было найдено и изъято оружие и патроны. По результатам проведенных экспертиз, изъятый пистолет относится к огнестрельному оружию.

Поэтому, следователи Печерского управления полиции объявили 17-летнему юноше о подозрении по факту незаконного хранения оружия. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

К слову, ранее пресс-секретарь Нацполиции заявляла, что этот подросток ранее привлекался к ответственности. В прошлом году парень шел по улице Киеве и пел российский гимн. Было открыто уголовное производство по факту оправдания российской агрессии. Суд предоставил нарушителю один год пробационного надзора, под которым он до сих пор находится, и срок еще не завершился.