Кроме того, по этому делу возбуждено также уголовное производство по статье о надругательстве над государственными символами: один из несовершеннолетних опубликовал видео, на котором стоял на флаге Украины. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Киева.

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На родителей фигурантов составлены админпротоколы

В полиции рассказали, что против несовершеннолетних представителей "золотой молодежи", которые в Киеве подрезали машины, разбрасывали доллары, слушали российскую музыку, направлено обращение в органы опеки и попечительства, учебные заведения и службу по делам детей с целью проверки условий воспитания подростков.

Также на родителей четырех ребят составили админпротоколы по статье о невыполнении обязанностей по воспитанию детей.

К слову, ранее у двух фигурантов скандала полиция провела обыски и изъяла оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.

К тому же, один из ребят раньше уже вступал в скандальное дело – пел в Киеве российский гимн. Тогда он публично просил прощения и получил один год пробационного надзора, срок которого до сих пор не истек.