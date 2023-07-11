Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він детально проаналізував усі останні події та заяви пропагандистів.

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Хто грає проти Путіна

Євгєній Пригожин дійшов до Кремля. 10 липня Дміртій Пєсков підтвердив, що Путін таки зустрічався з ватажком вагнерівців після його заколоту. Він додав, що спілкувалися вони три години, а загалом на зустрічі були присутні 35 осіб. Це дуже дивна заява в контексті усіх подій.

"Хто придумав видати цю історію? Дуже схоже на те, не Путін дав наказ повідомити про це. Це явно той, хто грає проти нього", – відзначив Михайло Шейтельман.

Він підкреслив, зустріч відбулася 29 числа, тоді як Пєсков заявляв, що Кремль не знає де Пригожин. Ба більше – напередодні Путін зустрічався з так званими захисниками і "вшановував" загиблих у заколоті, а вже наступного дня приймав його винуватців.

"У мене виникає питання на кого працює Пєсков? Коли почався заколот, всі розбіглися. Але він продовжував працювати – був у Москві, щось повідомляв, спілкувався з журналістами. І саме він 24 червня повідомив, що криза спала, сторони домовилися. А Путін повторив його слова аж за дві доби", – наголосив політтехнолог.

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Зараз Пєсков заявив, що Кремль "ставиться з розумінням" щодо рішення Ердогана повернути до України бійців з "Азовсталі". І це сильний удар по іміджу Путіна, який він протягом останніх двох тижнів намагався реабілітувати.

Я припускаю, що Пєсков – самостійний гравець у цій історії. Не в сенсі лідера, а грає сам по собі. Він не виконує накази Путіна. Чиї – це питання. Можливо, він з Пригожиним працює. Можливо, ще з кимось. Він почав "зливати" власного шефа,

– припустив політтехнолог.

Тож, усе це може свідчити ще й про те, що боротьба за владу в Росії продовжується і перейшла вона на новий рівень.

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