Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. Він детально проаналізував усі останні події та заяви пропагандистів.
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Хто грає проти Путіна
Євгєній Пригожин дійшов до Кремля. 10 липня Дміртій Пєсков підтвердив, що Путін таки зустрічався з ватажком вагнерівців після його заколоту. Він додав, що спілкувалися вони три години, а загалом на зустрічі були присутні 35 осіб. Це дуже дивна заява в контексті усіх подій.
"Хто придумав видати цю історію? Дуже схоже на те, не Путін дав наказ повідомити про це. Це явно той, хто грає проти нього", – відзначив Михайло Шейтельман.
Він підкреслив, зустріч відбулася 29 числа, тоді як Пєсков заявляв, що Кремль не знає де Пригожин. Ба більше – напередодні Путін зустрічався з так званими захисниками і "вшановував" загиблих у заколоті, а вже наступного дня приймав його винуватців.
"У мене виникає питання на кого працює Пєсков? Коли почався заколот, всі розбіглися. Але він продовжував працювати – був у Москві, щось повідомляв, спілкувався з журналістами. І саме він 24 червня повідомив, що криза спала, сторони домовилися. А Путін повторив його слова аж за дві доби", – наголосив політтехнолог.
Михайло Шейтельман про нового самостійного гравця у Кремлі: дивитись відео
Зараз Пєсков заявив, що Кремль "ставиться з розумінням" щодо рішення Ердогана повернути до України бійців з "Азовсталі". І це сильний удар по іміджу Путіна, який він протягом останніх двох тижнів намагався реабілітувати.
Я припускаю, що Пєсков – самостійний гравець у цій історії. Не в сенсі лідера, а грає сам по собі. Він не виконує накази Путіна. Чиї – це питання. Можливо, він з Пригожиним працює. Можливо, ще з кимось. Він почав "зливати" власного шефа,
– припустив політтехнолог.
Тож, усе це може свідчити ще й про те, що боротьба за владу в Росії продовжується і перейшла вона на новий рівень.
Заяви з Кремля: що відбувається у Росії
- Експівробітник КДБ припустив, що путінська зустріч з Пригожиним могла бути фейком. Малоймовірно, що вагнерівців запустили в Кремль зі зброєю і також малоймовірно, що вони погодилися б її здати.
- Історія з Пригожиним не завершена і є цілком реальні перспективи для повторення заколоту. Є низка людей, які можуть спробувати повторити "подвиг" колишнього "кухаря Путіна".
- Позиції Путіна суттєво ослабли. Чи не щодня його занурюють в ла*но, а потім знову дістають. Ймовірно, серед оточення диктатора є ті, хто штовхають його до неправильних рішень.