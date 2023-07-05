Пропагандистские СМИ врагов пишут об этом, ссылаясь на слова болтливой главы Кремля Дмитрия Пескова. Последний не имеет предела в своей лжи. Хотя буквально накануне "Росатом" фактически подтвердил, что Россия планирует совершить теракт на ЗАЭС, пишет 24 Канал.
Смотрите также Не Чернобыль, но Фукусима: чем грозит взрыв на ЗАЭС и как уберечься
Что заявили в России о провокациях на ЗАЭС
Обстановка вокруг ЗАЭС достаточно напряженная, большая угроза "диверсий со стороны Киева". Планируемая "диверсия" на станции может иметь катастрофические последствия. Принимаются все меры по противодействию "запланированным Киевом диверсиям",
– заявил Песков.
То есть он вполне сознательно обманывает, что якобы Россия что-то делает для того, чтобы предотвратить "диверсию" на Запорожской атомной электростанции.
Однако следует отметить, что 4 июля украинские военные предупредили, что враги разместили на станции предметы, визуально напоминающие взрывчатку. Их оккупанты поставили на наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков.
Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины,
– объяснили военные.
Они также предупредили, что Россия запустила масштабную пропагандистскую кампанию в своих социальных сетях.
Последние новости по Запорожской АЭС
- Если Россия решится на теракт на Запорожской АЭС, то наиболее уязвимыми будут населенные пункты вниз по течению Днепра – Херсонская область и юг Запорожской области.
- Заведующий кафедрой химии Черновицкого университета Юрий Халавко рассказал, что среди последствий может быть продолжающийся пожар, как в Чернобыле, или невозможность ликвидировать последствия взрыва.
- В Генштабе ВСУ заявили, что Силы обороны подготовлены к возможному преступлению оккупантов. В частности, военные на фронте уже имеют средства индивидуальной защиты и радиационного контроля на случай радиационной опасности.
- В то же время аналитики американского Института изучения войны заявили, что Россия расшатывает ситуацию перед саммитом НАТО и не решится на теракт. Детальнее о том, что нужно знать об угрозе и как действовать в случае теракта – читайте по ссылке.