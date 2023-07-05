Пропагандистские СМИ врагов пишут об этом, ссылаясь на слова болтливой главы Кремля Дмитрия Пескова. Последний не имеет предела в своей лжи. Хотя буквально накануне "Росатом" фактически подтвердил, что Россия планирует совершить теракт на ЗАЭС, пишет 24 Канал.

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Что заявили в России о провокациях на ЗАЭС

Обстановка вокруг ЗАЭС достаточно напряженная, большая угроза "диверсий со стороны Киева". Планируемая "диверсия" на станции может иметь катастрофические последствия. Принимаются все меры по противодействию "запланированным Киевом диверсиям",

– заявил Песков.

То есть он вполне сознательно обманывает, что якобы Россия что-то делает для того, чтобы предотвратить "диверсию" на Запорожской атомной электростанции.

Однако следует отметить, что 4 июля украинские военные предупредили, что враги разместили на станции предметы, визуально напоминающие взрывчатку. Их оккупанты поставили на наружной кровле третьего и четвертого энергоблоков.

Их подрыв не должен повредить энергоблоки, но может создать картинку обстрелов со стороны Украины,

– объяснили военные.

Они также предупредили, что Россия запустила масштабную пропагандистскую кампанию в своих социальных сетях.

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