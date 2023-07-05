Информационная операция России

В ISW убеждены, что в настоящее время Россия вряд ли повлечет за собой радиационный инцидент в ЗАЭС.

Актуально Россия может готовить подрыв ЗАЭС: что нужно знать об угрозе и как поступить в случае теракта

Маловероятно, что ограниченный российский саботаж на ЗАЭС, в котором Россия надеется обвинить Украину, сможет повлечь за собой масштабный радиационный инцидент. Ведь реакторы ЗАЭС были сконструированы так, чтобы выдерживать значительные повреждения.

– говорится в сообщении.

Такого мнения придерживаются и украинские военные источники. В то же время они отметили, что даже если вероятные взрывные устройства сдетонируют, повреждения не повредят реактору, а скорее создадут ошибочное впечатление, что ВСУ обстреляли реакторы.

Провокативные заявления российских политиков о том, что Украина готовится атаковать ЗАЭС, являются частью широкомасштабной российской информационной операции. Она направлена на то, чтобы обвинить Украину в безответственности на ЗАЭС перед предстоящим саммитом НАТО и отказать нашим военным вести контрнаступление в Запорожской области.

Угроза подрыва ЗАЭС: главное