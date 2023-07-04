В этот раз обвинения Украины в подготовке "атаки" на ЗАЭС прозвучали со стороны оккупанта по имени Ренат Карчаа. Это советник гендиректора российского концерна "Росэнергоатом".

Читайте также Действительно ли Россия ночью планирует взорвать Запорожскую АЭС: что говорят в разведке

Что нового придумали оккупанты

Захватчики придумывали разные версии якобы теракта со стороны Украины. Среди абсурдных вариантов даже была атака дронами. В этот раз захватчики представили, вероятно, самую странную версию, где в их больном воображении Киев "планирует" ударить "ядеркой" по ядерному объекту.

Украина ночью 5 июля намерена ударить по ЗАЭС ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной ядерными отходами,

– сказал Карчаа.

По его словам, эти радиоактивные отходы якобы были вывезены из Южноукраинской АЭС Николаевской области.

К сожалению, Россия любит цинично винить другие страны в том, что делала сама или планирует сделать. Поэтому действительно может существовать угроза теракта на оккупированной россиянами ЗАЭС. Но не со стороны Украины, а со стороны страны-агрессорки.

Кто такой Карчаа

Ренат Карчаа – эксперт-приматолог и бывший директор НИИ экспериментальной приматологии на базе обезьяньего питомника в Сухуме. Он известен тем, что его обвинили в продаже научного архива института.

Кроме этого, советник гендиректора "Росэнергоатома" не так давно "засветился" в медийном пространстве. Это он пытался прикрыть других оккупантов, обстрелявших ЗАЭС перед визитом Международного агентства по атомной энергии. Карчаа с серьезным выражением лица рассказывал инспекторам МАГАТЭ, что это не захватчики попали по территории станции, а это просто ракета развернулась на 180 градусов перед ударом.

Владимир Зеленский первым предупредил о возможном российском теракте на ЗАЭС