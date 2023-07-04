В этот раз обвинения Украины в подготовке "атаки" на ЗАЭС прозвучали со стороны оккупанта по имени Ренат Карчаа. Это советник гендиректора российского концерна "Росэнергоатом".
Читайте также Действительно ли Россия ночью планирует взорвать Запорожскую АЭС: что говорят в разведке
Что нового придумали оккупанты
Захватчики придумывали разные версии якобы теракта со стороны Украины. Среди абсурдных вариантов даже была атака дронами. В этот раз захватчики представили, вероятно, самую странную версию, где в их больном воображении Киев "планирует" ударить "ядеркой" по ядерному объекту.
Украина ночью 5 июля намерена ударить по ЗАЭС ракетой "Точка-У" с боеголовкой, начиненной ядерными отходами,
– сказал Карчаа.
По его словам, эти радиоактивные отходы якобы были вывезены из Южноукраинской АЭС Николаевской области.
К сожалению, Россия любит цинично винить другие страны в том, что делала сама или планирует сделать. Поэтому действительно может существовать угроза теракта на оккупированной россиянами ЗАЭС. Но не со стороны Украины, а со стороны страны-агрессорки.
Кто такой Карчаа
Ренат Карчаа – эксперт-приматолог и бывший директор НИИ экспериментальной приматологии на базе обезьяньего питомника в Сухуме. Он известен тем, что его обвинили в продаже научного архива института.
Кроме этого, советник гендиректора "Росэнергоатома" не так давно "засветился" в медийном пространстве. Это он пытался прикрыть других оккупантов, обстрелявших ЗАЭС перед визитом Международного агентства по атомной энергии. Карчаа с серьезным выражением лица рассказывал инспекторам МАГАТЭ, что это не захватчики попали по территории станции, а это просто ракета развернулась на 180 градусов перед ударом.
Владимир Зеленский первым предупредил о возможном российском теракте на ЗАЭС
- Президент Украины поделился данными, полученными от ГУР МО, еще 22 июня. Затем Зеленский заявил, что российские оккупанты могут дистанционно взорвать Запорожскую АЭС.
- В конце июня страна-агрессорка созвала Совбез ООН. Постоянный представитель России Василий Небензя распространил в Совбезе письмо с "обещанием", что Россия якобы не планирует взрывать Запорожскую АЭС.
- Но после этого в МИД России обвинили Украину в подготовке "теракта" на станции. Это абсурдное обвинение сделала Мария Захарова.
- Недавно в Генштабе ВСУ предупредили о возможной провокации от россиян. Там заявили, что на энергоблоках найдены предметы, похожие на взрывчатку.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов не так давно заявил, что возможный теракт оккупантов на ЗАЭС будет приравнен к применению ядерного оружия.