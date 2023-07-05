Інформаційна операція Росії
У ISW переконані, що наразі Росія навряд чи спричинить радіаційний інцидент на ЗАЕС.
Актуально Росія може готувати підрив ЗАЕС: що потрібно знати про загрозу та як діяти у разі теракту
Малоймовірно, що обмежений російський саботаж на ЗАЕС, у якому Росія сподівається звинуватити Україну, зможе спричинити масштабний радіаційний інцидент. Адже реактори ЗАЕС були сконструйовані так, щоб витримувати значні пошкодження,
– мовиться у повідомленні.
Такої думки дотримуються і українські військові джерела. Водночас вони зазначили, що навіть, якщо ймовірні вибухові пристрої здетонують, пошкодження не зашкодять реактору, а радше створять помилкове враження, що ЗСУ обстріляли реактори.
Провокативні заяви російських політиків про те, що Україна готується атакувати ЗАЕС, є частиною російської широкомасштабної інформаційної операції. Вона спрямована на те, щоб звинуватити Україну в безвідповідальності на ЗАЕС перед майбутнім самітом НАТО та відмовити наших військових вести контрнаступ на Запорізькій області.
Загроза підриву ЗАЕС: головне
- Ввечері 4 липня українські військові попередили про можливу провокацію на Запорізькій АЕС. Все тому, що на даху енергоблоків помітили предмети, схожі на вибухівку.
- "Росатом" та російська пропаганда поширили дезінформацію про те, що у ночі на 5 липня Україна готується обстріляти ЗАЕС.
- На тлі таких новин російські окупанти почали масово тікати з міста Енергодар, де розташована ЗАЕС.