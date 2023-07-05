Пропагандистські ЗМІ ворогів пишуть про це, посилаючись на слова балакучої голови Кремля Дмітрія Пєскова. Останній не має межі у своїй брехні. Хоча буквально напередодні "Росатом" фактично підтвердив, що Росія планує скоїти теракт на ЗАЕС, пише 24 Канал.

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Що заявили в Росії про провокації на ЗАЕС

Обстановка навколо ЗАЕС є досить напруженою, велика загроза "диверсій з боку Києва". Запланована "диверсія" на станції може мати катастрофічні наслідки. Вживаються всі заходи для протидії "запланованим Києвом диверсіям",

– заявив Пєсков.

Тобто він цілком свідомо обманює, що нібито Росія щось робить для того, щоб запобігти "диверсії" на Запорізькій атомній електростанції.

Проте варто зазначити, що 4 липня українські військові попередили, що вороги розмістили на станції предмети, які візуально нагадують вибухівку. Їх окупанти поставили на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків.

Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України,

– пояснили військові.

Вони також попередили, що Росія запустила масштабну пропагандистську кампанію у своїх соціальних мережах.

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