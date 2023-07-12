Таку думку 24 Каналу висловив політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, Пєсков почав "зливати" Путіна.

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"Усе, що робить Пєсков за останні кілька днів, – це більший заколот, ніж усе, що робив Пригожин. Я не стверджую, що це змова, але щось тут не так", – зазначив Шейтельман.

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Зокрема, під час згаданого "перевороту" Євгенія Пригожина всі розбіглись, окрім Пєскова. Він чи не єдиний давав якісь коментарі. Ввечері 24 червня саме речник Путіна заявив про завершення заколоту.

До того ж Пєсков підтвердив зустріч очільника та командирів ПВК "Вагнера" з Путіним. Це нібито сталось 29 червня.

Зверніть увагу! Син Дмітрія Пєскова нібито воював у лавах вагнерівців. Сам Пригожин узявся стверджувати, що Ніколай був артилеристом та на службу відправився, "показавши перед тим фальшиві документи, де було змінене ім'я, прізвище та по батькові".

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