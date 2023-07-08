Пєсков заявив, що Туреччина та Україна начебто "порушили домовленості". За словами речника Путіна, командири "Азовсталі" мали перебувати на території Туреччини до завершення "конфлікту" (як назвав Пєсков війну Росії з Україною). Істеричні заяви поширили росЗМІ, інформує 24 Канал.
Зверніть увагу Командири "Азовсталі" повертаються з Туреччини додому
Окрім того, Пєсков рознився, що Росія не знала про це. Що ж, країна-терористка й так не має нічого спільного з цивілізованим світом. Не обійшлося й без ниття через те, що Реджеп Ердоган наголосив: Україна заслуговує увійти в НАТО.
У ГУР відповіли
На болотне виття відреагували у ГУР МО. Повернення командирів "Азовсталі" прокоментував Андрій Юсов.
Усі відповідні дії вжитті з урахуванням дотримання інтересів українських військовополонених, звільнених з полону і, звичайно, з урахуванням всіх необхідних процедур і норм міжнародного права,
– заявив він.
Юсов додав, що Україна повертатиме своїх людей.