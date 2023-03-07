Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, сейчас у Путина нет активной оппозиции в России. Все несогласные с диктатором либо уехали за границу, либо сидят молча.

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Путин не ищет преемника

Тизенгаузен уверен, что Путин действительно получит большинство голосов среди россиян. У диктатора совсем нет оппозиции, которая могла бы развивать свою политическую карьеру на антивоенной риторике. Все несогласные с режимом либо уехали за границу, либо сидят молча.

Политтехнолог отметил, что российский диктатор не готов отказаться от власти. Ранее у него был технический президент Дмитрий Медведев, но сейчас Путин не планирует передавать должность еще кому-то. Диктатор выбрал себе миссию "вечного правителя".

Он решил, что это его миссия, а он "сверхчеловек" и будет править до конца своих дней. У меня ощущение, что он взял на себя миссию "вечного правителя России",

– считает он.

Борис Тизенгаузен отметил, что у истории есть много примеров, когда трансфер власти плохо закончился для диктаторов. Именно поэтому Путин боится передавать кому-нибудь кресло президента.

"Будет пытаться править. Возможно, посадит кого максимально близкого. До войны он пытался "затолкнуть" в политику одну из своих дочерей. Я думаю, что еще через выборы он будет выдвигать кого-то из максимально приближенных к себе людей", – добавил политтехнолог.

Тизенгаузен о выборах президента в России: смотрите видео

Кто может быть преемником Путина

Тизенгаузен подчеркнул, что Путину нужен прогнозируемый и управляемый преемник. Политтехнолог предположил, что диктатор может выбрать кандидата в эту роль среди выходцев КГБ.

"Частично эта структура и привела Путина к власти. Эта структура на протяжении всей каденции Путина фактически взяла под контроль его ближайшее окружение", – сказал он.

Ситуация в России: коротко