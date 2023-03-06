Об этом в разговоре с украинским журналистом Романом Цымбалюком рассказал российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский, передает 24 Канал. По его словам, во время полномасштабного вторжения Владимир Путин затеял уже третью "войну". Предыдущие две он проиграл.

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Какие три войны затеял Путин

Как подчеркнул Пионтковский, первую войну он объявил 24 февраля 2022 года – в начале полномасштабного вторжения. Ее условно можно назвать Четвертой мировой войной. Это был реванш за поражение СССР в Третьей мировой холодной войне.

Объявленная им Четвертая мировая была как реванш за поражение СССР в Третьей мировой холодной войне. Гитлер так начал Вторую мировую, чтобы реваншироваться за Первую мировую. Они с Патрушевым готовили использование тактической ядерки в качестве шантажа. А также угрожали, чтобы НАТО "собирало манатки" и уходило из Европы (Восточной – 24 Канал),

– отметил Пионтковский.

Он предположил – если бы, не дай Бог, Украина упала, Путин стал бы на границах стран Балтии и Польши и начал бы ядерный шантаж, чтобы НАТО ушло из Восточной Европы. И в таком варианте Запад мог бы повестись на такие угрозы.

Этот шантаж не сработал. Украина своим героическим сопротивлением совершила огромную работу и разрушила этот сценарий. Как говорил Зеленский, за год Украина научила Запад не бояться россиян и российского шантажа,

– подчеркнул Пионтковский.

Эту войну Путин проиграл. Но решил уничтожить Украину конвенционным оружием. Впрочем, героическое сопротивление ВСУ и других сил обороны сорвало планы диктатора. Поэтому теперь он объявил о третьей войне – "рутинной" или "вечной".

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Это можно было увидеть на выступлении Путина перед федеральным собранием, где тот рассказывал бред об успехах в экономике и среди всего заявил, что будет давать 2 недели отпуска оккупантам за каждые полгода войны.

Это – другая война. Рутинная война. На несколько лет, которая становится таким себе незаметным фоном. Идут надои молока, растут урожаи, участники войны уходят в отпуск. Рутинизация войны. Сейчас он борется за более реальную цель – за свою жизнь,

– считает публицист.

Так, по мнению Пионтковского, Путин пытается затянуть время, чтобы, в конце концов, Запад устал и попытался надавить на Украину, чтобы сделать определенную "ничью" в войне.

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