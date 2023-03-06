Почему Силы обороны Украины находятся в переходном периоде

Одновременно в голове гражданина должны уживаться сообщения о том, как в результате действий врага медленно, но все же проседает оборона Бахмута. При этом наши силы обороны успешно отражают атаки врага в направлениях Купянска, Лимана, Авдеевки и Угледара. Как это?

Актуально Пропагандисты готовятся сыпать фейки о безысходности для ВСУ возле Бахмута

Если просто, то это через два момента. С нашей стороны потому, что наши силы обороны сейчас в определенном переходном периоде. Профессиональные силы, которые встретили 24 февраля 2022 года, и сформированный в рамках проведения АТО/ООС резерв не безлимитные. Погибшие, раненые, истощены морально и физически.

С другой стороны – приток новых сил, часть из которых из-за различных факторов (нехватка профессиональных кадров подготовки, необходимость постоянно тушить пожар из-за активных боевых действий, халатность) не имеет того уровня подготовки, как хотелось бы.

Здесь начинает работать другой фактор. Враг таки делает определенные выводы, ища слабые места в обороне и действует на стыках. Он посылает необученных новобранцев находить слабые места и заставляет отступать более подготовленных из-за угрозы зайти с фланга/тыла. Так мы проседаем под Бахмутом с начала 2023 года.

Россияне не смогут масштабировать успехи

Но нужно понимать несколько моментов. Первое – у врага такие же проблемы, как и у нас, но еще больших масштабов из-за потерь профессиональной армии 2022 года. Как следствие, ничего не выходит около Купянска, Лимана, Авдеевки, Угледара в пределах наступления, которое стартовало в конце января.

Интересно Возможен ли китайский ленд-лиз для России

Второе – это то, что большие успехи вокруг Бахмута масштабировать московитам будет тяжело. Будь легко, то были бы результаты. Так, как Московия воюет под Бахмутом, войны не выигрывают. Нужны быстрые маневровые наступательные операции с окружением/уничтожением обширных группировок сил и захватом обширных территорий. Этого нет и не будет.

Мы победим не потому, что не совершаем ошибок. Мы делаем их, к сожалению, через совокупность объективных и субъективных вещей. Однако враг совершает еще больше ошибок. Они более масштабны и серьезны.