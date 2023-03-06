В ближайшие дни российская пропаганда будет ретранслировать в свое и интегрировать в украинское и западное информационное пространство фейки.

Актуально Россияне вынуждают ВСУ к уходу из Бахмута: почему им это не удается

О чем будут врать пропагандисты

1. "В районе Бахмута ВСУ терпят катастрофические потери, в результате чего воевать приходится даже раненым, в подразделениях одни старики, а западной техникой, которую передают страны-партнеры, никто воспользоваться не сможет, потому что всех убили". То есть будет происходить гипертрофированный акцент на потерях.

2. "Бахмут оцеплен подразделениями россиян". Согласно этому нарративу, ежедневно будут появляться сообщения о полном окружении Бахмута, и все чаще будут употреблять маргинальный термин "котел". При этом нарратив о "котле" практически всегда будут совмещать с нарративом о потерях.

3. "ВСУ наспех и хаотично покидают Бахмут". Согласно этому нарративу, будет распространяться ложная информация, что ВСУ "убегают" из города, порой даже вопреки приказам командования, то есть не подчиняются приказам, дезертируют, самовольно покидают позиции.

4. "Президент Украины Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный из-за Бахмута находятся в жесткой конфронтации и взаимной враждебности". В принципе этот фейк существует еще с февраля 2022 года, но сейчас ему добавят дополнительных жизненных соков.

Возле Бахмута никогда не было легко

Все эти фейки и манипуляции будут реализовываться посредством использования как информационных площадок серого сегмента, так и СМИ. Особенно в рамках комментариев и интервью некоторых источников, заслуживающих доверия, но сохраняющих анонимность.

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Например, "солдат/командир" подразделения ВСУ из-под Бахмута рассказал о "колоссальных потерях". "Источник" в ОП рассказал на условиях анонимности о "конфликте" Зеленского и Залужного. "Военнослужащий" из Бахмута, пожелавший остаться неизвестным, рассказал об "окружении".

В этом контексте отмечу, что ситуация в районе Бахмута действительно тяжелая. Но она никогда и не была простой. Однако мы должны сохранять критическое мышление и не поддаваться на провокации российской пропаганды, доверяя исключительно официальной, проверенной информации.

Сохранение информационной гигиены, последовательный анализ информации и источников, а также сопоставление с официальными заявлениями и проверенными источниками является залогом победы не только на информационном поле боя, но и в реальном.